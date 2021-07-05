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Власти Ирана призвали жителей страны тратить меньше электроэнергии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго Ирана после недавних сбоев в работе электростанций призвали жителей страны сократить потребление электроэнергии, сообщает иракская информационная служба Rudaw.

"Вчера спрос на электроэнергию достиг 65,9 тыс. МВт, чего никогда раньше не наблюдалось, но, учитывая предстоящее увеличение температуры, вполне вероятно, что этот показатель может превысить 66 тыс. МВт", - приводит Rudaw слова пресс-секретаря министерства Мостафу Раджаби.

Он отметил, что с прошлого года спрос на электроэнергию в стране увеличился как минимум на 12%.

В выходные в Иране произошли массовые отключения электроэнергии, не исключено, что это может повториться и в первой половине недели. Раджаби попросил жителей страны по возможности снизить потребление электроэнергии, особенно во вторую половину дня.

По информации Rudaw, повсеместные отключения электроэнергии в Иране произошли, несмотря на несколько попыток правительства снизить нагрузку на электроэнергетическую инфраструктуру страны. Так, в мае был введен запрет на добычу криптовалюты.

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