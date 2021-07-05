Киево-Печерская лавра предупредила об аварийной ситуации в Ближних пещерах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Киево-Печерская лавра попросила власти помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер (корпус №90), которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам", - говорится в сообщении центра информации УПЦ.

Отмечается, что в последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов и если не принять срочных мер, то существует угроза разрушения лабиринтов пещер.

В сообщении говорится, что многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился.

"По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией священники просят кабмин рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.