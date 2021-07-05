Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Facebook и Google могут уйти из Гонконга из-за изменения законов о защите данных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американские технологические компании Facebook Inc., Twitter Inc. и входящая в Alphabet Inc Google предупредили правительство Гонконга, что могут перестать предлагать услуги в регионе, если власти продолжат реализацию плана по изменению законов о защите данных, в результате чего компании могут понести ответственность за неправомерное распространение персональной информации в сети.

Отраслевая группа Asia Internet Coalition, в которую входят технологические компании, направила властям Гонконга письмо, в котором отражены опасения руководства по поводу запланированных изменений, пишет газета The Wall Street Journal. Опасения связаны с тем, что в отношении сотрудников компаний могут быть возбуждены уголовные расследования в связи с тем, что пользователи соцсетей публикуют в интернете.

Власти Гонконга в мае предложили внести изменения в законодательство о защите данных, сообщив, что это необходимо для предотвращения практики доксинга (doxing), публикации персональной информации человека без его разрешения. Подобная практика была распространена в Гонконге в период протестов в 2019 году. Инициатива предусматривает штраф в размере до 1 млн гонконгских долларов (около $128,8 тыс.) и тюремное заключение сроком до 5 лет.

"Единственный способ избежать подобных санкций для технологических компаний - воздержаться от инвестиций и предложения услуг в Гонконге", - говорится в письме.

Гонконг Facebook

Новости

В Великобритании за сутки COVID-19 заболели 27,3 тыс. человек

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч резервистов

Встреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срок

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Самолет США провел разведывательный полет вблизи баз РФ в Сирии

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с COVID-19

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');