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Германия сократила срок карантина для россиян при въезде в страну

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Германии смягчили эпидемиологические правила въезда для прибывающих из нескольких стран, в том числе из России, Великобритании и Португалии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Институт Роберта Коха.

По данным института, с 7 июля Россия, Великобритания, Индия, Непал и Португалия будут внесены в список стран "с повышенной вероятностью заражения коронавирусом", в связи с чем для тех, кто прививался вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), более не потребуется уходить на карантин. Въезжающим с отрицательным тестом на COVID-19 придется пробыть на карантине 10 дней, однако в случае, если второй тест будет также отрицательным, срок пребывания на карантине может быть сокращен до пяти дней.

Прибывающие также должны будут внести всю информацию о ПЦР-тестах и вакцинации в свои профили на специальном сайте.

Ранее эти страны находились в списке "районов распространения различных вариантов коронавируса" – для таких регионов в Германии действуют более жесткие эпидемиологические правила, в частности, власти страны требуют от приехавших оттуда изолироваться на 14 дней.

Германия возобновила авиасообщение с Россией 1 апреля.

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