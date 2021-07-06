Киев заявил о моральной ответственности Франции и ФРГ за утрату части украинских земель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий.

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes.

Он добавил, что "Россия напала на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО".

"Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", - отметил Данилов.

В то же время, по словам секретаря СНБО, "в последнее время Германия изменила свой тон". "Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", - сказал Данилов.