В США 150 человек погибли из-за случаев стрельбы в праздничные выходные

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Не менее 150 человек погибли в США в результате примерно четырехсот инцидентов со стрельбой во время празднования Дня независимости.

Как сообщает CNN, данные собраны за 72 часа, с пятницы по воскресенье. Статистика еще будет обновляться по мере сбора новых данных о происшествиях.

В частности, в Нью-Йорке за праздничные выходные зарегистрировали 21 случай применения огнестрельного оружия, погибли 26 человек. Непосредственно 4 июля, в День независимости США, были застрелены 13 человек. Годом ранее сообщалось о восьми случаях стрельбы в день праздника с восьмью погибшими.

В Чикаго за три дня 83 человека получили огнестрельные ранения, из них 14 погибли.

Также в стране были случаи нападений, в результате которых ранения получили дети. В частности, в Норфолке (штат Вирджиния) пострадали четверо детей: шестилетняя девочка и трое подростков 14 и 16 лет.