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Международный аэропорт Гаити закрыт после убийства президента

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт столицы Гаити Порт-о-Пренс закрыли в среду после убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, отменены несколько рейсов в аэропорт столицы Гаити, прибытие некоторых самолетов задерживается, свидетельствуют данные страницы отслеживания рейсов. Более того, ряд воздушных судов перенаправлены в терминалы аэропортов третьих стран.

В частности, рейсы отменили авиакомпании American Airlines и Spirit Airlines.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на среду в его резиденции.

"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в правительственном коммюнике, распространенном телеканалом France 24.

"Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, правительство страны призывает население к спокойствию и заверяет, что ситуация с обеспечением безопасности находится под контролем армии и полиции", - отмечается в документе.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017-го.

Порт-о-Пренс Гаити Жовенель Моиз

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