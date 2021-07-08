Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Полугодовые продажи ведущих аукционных домов утроились

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2021 года совокупные продажи ведущих аукционных домов мира выросли на 230% в годовом измерении, следует из отчета британской аналитической фирмы Pi-eX.

Экономический кризис

Аналитики учитывали продажи домов Christie's, Sotheby's и Phillips. Их полугодовая суммарная выручка по состоянию на 30 июня составила $5,8 млрд по сравнению с $1,75 млрд в первом полугодии 2020 года.

Это первое свидетельство того, что отрасль быстро восстановилась после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отмечает Financial Times.

Хотя рост во многом обусловлен низкими показателями прошлого года, Pi-eX указывает, что общие продажи аукционных домов также оказались немного выше $5,77 млрд, полученных за аналогичный период в 2019 году, до начала пандемии.

Объем продаж на онлайн-торгах вырос за последний год почти вдвое - с $337 млн до $660 млн. Однако увеличению суммарного объема в первую очередь способствовало возвращение формата живых аукционов, говорит главный исполнительный директор Pi-eX Кристин Буррон.

По данным компании, доля аукционов, проходивших полностью онлайн, снизилась с 73% в первом полугодии 2020 года до 56% в 2021 году.

Кроме того, наблюдаются сдвиги в показателях отдельных стран. В США и Великобритании продажи аукционов снизились на 10% и 22% соответственно в период с 2019-го по 2021 год. Значительный рост зафиксирован в Китае, где аукционные продажи подскочили на 47% за этот период, до $1,3 млрд, и во Франции, где они выросли на 79%, до $410 млн.

Pi-eX Великобритания коронавирус Christie's Sotheby's Phillips Кристин Буррон США Китай Франция

Новости

Повторные тесты нашли COVID лишь у 4 туристов из РФ, изолированных на Кубе

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Журналисты издания "Наша Нiва" задержаны в Белоруссии

Молнию назвали причиной подводного пожара в Мексиканском заливе

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Лукашенко заявил о начале террористической атаки на Беларусь

Посол ЕС назвал недобросовестным эмбарго требование РФ о маркировке шампанского

Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважения к суду

Что случилось этой ночью: четверг, 8 июля

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');