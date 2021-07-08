Полугодовые продажи ведущих аукционных домов утроились

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2021 года совокупные продажи ведущих аукционных домов мира выросли на 230% в годовом измерении, следует из отчета британской аналитической фирмы Pi-eX.

Аналитики учитывали продажи домов Christie's, Sotheby's и Phillips. Их полугодовая суммарная выручка по состоянию на 30 июня составила $5,8 млрд по сравнению с $1,75 млрд в первом полугодии 2020 года.

Это первое свидетельство того, что отрасль быстро восстановилась после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отмечает Financial Times.

Хотя рост во многом обусловлен низкими показателями прошлого года, Pi-eX указывает, что общие продажи аукционных домов также оказались немного выше $5,77 млрд, полученных за аналогичный период в 2019 году, до начала пандемии.

Объем продаж на онлайн-торгах вырос за последний год почти вдвое - с $337 млн до $660 млн. Однако увеличению суммарного объема в первую очередь способствовало возвращение формата живых аукционов, говорит главный исполнительный директор Pi-eX Кристин Буррон.

По данным компании, доля аукционов, проходивших полностью онлайн, снизилась с 73% в первом полугодии 2020 года до 56% в 2021 году.

Кроме того, наблюдаются сдвиги в показателях отдельных стран. В США и Великобритании продажи аукционов снизились на 10% и 22% соответственно в период с 2019-го по 2021 год. Значительный рост зафиксирован в Китае, где аукционные продажи подскочили на 47% за этот период, до $1,3 млрд, и во Франции, где они выросли на 79%, до $410 млн.