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США предупреждали РФ о попытках ИГ получить доступ к радиоактивным источникам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Внеплановые проверки объектов атомной отрасли в РФ проходили в сентябре прошлого года после получения российской стороной неофициальной информации из посольства США о возможных попытках террористов ИГИЛ (Исламское государство, запрещена в РФ) получить доступ к радиоактивным источникам в стране. Об этом говорится в годовом отчете Росатома.

В Росатоме отработали обращение МИД России с неофициальным документом посольства США. В нем говорилось о возможных попытках представителей террористической организации "Исламское государство" получить на территории РФ доступ к радиоактивным источникам. В с этим "в сентябре 2020 г. на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты", - отмечают в Росатоме.

Согласно отчету, во взаимодействии с территориальными органами ФСБ и силами охраны "проведены мероприятия по проверке работоспособности комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективности действий сил реагирования (совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей)", уточнены планы взаимодействия.

В отчете отмечается, что "результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли".

МИД РФ Росатом ИГ США

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