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Рогозин назвал полет ракетоплана Unity значимым для развития технологий

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал полет Ричарда Брэнсона значимым с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

"Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса", - написал глава Роскосмоса.

Он выразил надежду, что российские олигархи также будут вкладываться в развитие космических технологий и знания о космосе.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - написал он.

Ранее сообщалось, что акетоплан Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой благополучно приземлился после суборбитального полета.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Ричард Брэнсон

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