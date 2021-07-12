КНДР обвинила США в использовании гумпомощи в политических целях

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Северной Кореи в понедельник обвинило США в использовании гуманитарной помощи в качестве политического инструмента для вмешательства во внутренние дела стран.

"На практике многие страны испытали разочарование в результате того, что возлагали большие надежды на американскую "поддержку" и "гуманитарную помощь"", - говорится в статье Кан Хен Чхора, сотрудника Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену, опубликованной на сайте МИД КНДР.

"Скрытое намерение американцев связать "гуманитарную помощь" с "проблемой прав человека" - это способ узаконить их давление на суверенные государства и реализовать их зловещую политическую схему", - отмечается в статье.

По словам Кан Хен Чхора, мир сейчас сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за пандемии COVID-19, а США пытаются злоупотребить страданиями и болью в "зловещих политических целях".

Северная Корея утверждает, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. Однако с начала прошлого года здесь приняты жесткие меры по борьбе с пандемией, в том числе введен строгий пограничный контроль. В конце июня генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что безответственность чиновников, которые отвечали за выполнение решений партии о предотвращении распространения в стране коронавирусной инфекции, повлекла серьезные последствия.