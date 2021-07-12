Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:18Заразились
на 11.07В России 5 783 333+25 033В мире 186 762 453+302 454

Байден подписал указ об ограничении влияний крупных корпораций

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ, призванный усилить конкуренцию в американской экономике и ограничить влияние крупных корпораций.

Документ затрагивает широкий круг сфер экономики - от сельского хозяйства до интернет-платформ, от транспорта и до фармацевтики - и представляет собой "дорожную карту", в соответствии с которой государственным ведомствам следует принимать меры для противодействия корпоративной консолидации, а также деловым практикам, которые могут подавлять конкуренцию и способствовать росту цен при уменьшении потребительского выбора.

Кроме того, он касается некоторых практик рынка труда, которые, по мнению Белого дома, ограничивают зарплаты и мобильность.

Новые требования, обозначенные в указе Байдена, вероятно, вызовут недовольство со стороны крупнейших американских компаний, и решение потенциальных споров может занять годы, пишет The Wall Street Journal.

"Капитализм без конкуренции - это не капитализм. Это эксплуатация, - заявил Байден перед подписанием указа. - Без здоровой конкуренции крупные игроки могут назначать любые цены и обращаться с вами так, как хотят. И для слишком большого числа американцев это означает невыгодные сделки в том, без чего нельзя обходиться".

Исполнительный указ Байдена включает в общей сложности 72 инициативы, реализовывать которые предстоит более чем десяти федеральным ведомствам США.

США Джо Байден Белый дом

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июля

В Лондоне после финала Евро-2020 произошли столкновения между фанатами

США предупредили Кубу о недопустимости насилия против демонстрантов

На Гаити арестовали подозреваемого в причастности к убийству Моиза

Партия президента Санду получит большинство в парламенте Молдавии

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

В ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президента

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Строительство "Северного потока 2" завершится в августе

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Ричард Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');