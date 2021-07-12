Байден подписал указ об ограничении влияний крупных корпораций

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ, призванный усилить конкуренцию в американской экономике и ограничить влияние крупных корпораций.

Документ затрагивает широкий круг сфер экономики - от сельского хозяйства до интернет-платформ, от транспорта и до фармацевтики - и представляет собой "дорожную карту", в соответствии с которой государственным ведомствам следует принимать меры для противодействия корпоративной консолидации, а также деловым практикам, которые могут подавлять конкуренцию и способствовать росту цен при уменьшении потребительского выбора.

Кроме того, он касается некоторых практик рынка труда, которые, по мнению Белого дома, ограничивают зарплаты и мобильность.

Новые требования, обозначенные в указе Байдена, вероятно, вызовут недовольство со стороны крупнейших американских компаний, и решение потенциальных споров может занять годы, пишет The Wall Street Journal.

"Капитализм без конкуренции - это не капитализм. Это эксплуатация, - заявил Байден перед подписанием указа. - Без здоровой конкуренции крупные игроки могут назначать любые цены и обращаться с вами так, как хотят. И для слишком большого числа американцев это означает невыгодные сделки в том, без чего нельзя обходиться".

Исполнительный указ Байдена включает в общей сложности 72 инициативы, реализовывать которые предстоит более чем десяти федеральным ведомствам США.