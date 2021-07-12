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Индийская Flipkart вошла в число самых дорогих частных технокомпаний мира

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Индийский онлайн-ритейлер Flipkart, принадлежащий американской Walmart Inc., сообщил, что привлек $3,6 млрд в результате нового раунда финансирования и оценочная стоимость компании достигла $37,6 млрд, .

В число инвесторов во главе с сингапурской GIC Pte. Ltd. также вошли Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), фонд Vision Fund 2, принадлежащий японской SoftBank, и Walmart.

Сделка позволила Flipkart закрепиться в статусе одной из самых дорогостоящих частных технологических компаний в мире и говорит об интересе инвесторов к технологическим сделкам на развивающихся рынках, пишет The Wall Street Journal.

"Эти инвестиции отражают уверенность инвесторов по всему миру в цифровой торговле в Индии, которая продолжила развиваться за последний год" на фоне того, что безопасный и удобный доступ к товарам стал приоритетом, говорится в сообщении Flipkart.

В прошлом году в результате предыдущего раунда финансирования стоимость компании составила $24,9 млрд.

Flipkart сообщила, что количество ее зарегистрированных пользователей превысило 350 млн человек. Компания является владельцем мажоритарной доли PhonePe, приложения для платежей, которым пользуются свыше 300 млн человек и которое обрабатывает более 1 млрд транзакций в месяц.

Walmart в 2018 году купила около 77% Flipkart за $16 млрд, что стало крупнейшим приобретением в истории компании. В результате последнего раунда финансирования доля Walmart в компании сократилась примерно до 75%, пишет WSJ со ссылкой на осведомленный источник.

Акции Walmart в ходе предварительных торгов в понедельник дешевеют на 0,1%.

Flipkart Walmart США Индия GIC Pte CPPIB Vision Fund 2

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