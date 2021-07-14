Совбез РФ счел провокацией заходы кораблей США в часть районов Южно-Китайского моря

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Заходы боевых кораблей США в районы Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими, являются провокацией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Корабли США и других стран НАТО регулярно устраивают провокации у российских границ, сказал он в интервью "Российской газете".

"Аналогичные провокационные действия США и их ближайшие союзники осуществляют и в других регионах мира. Наглядный пример тому - программа "Свобода судоходства". В ее рамках проводятся систематические заходы кораблей седьмого флота США в акватории Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими", - заявил Попов.

Он также отметил, что Россия не допустит провокаций у берегов Крыма, наподобие той, что совершил британский эсминец Defender, последует жесткая реакция.

"Британские моряки сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы России. Позиция Российской Федерации по данному инциденту однозначна - это заранее спланированная провокация, которая правомерно была пресечена", - сказал Попов.

Он отметил, что реакция властей Великобритании на инцидент вызывает недоумение. "Так, по заявлениям премьер-министра Бориса Джонсона и министра иностранных дел Доминика Рааба Британия и далее будет добиваться так называемой "свободы навигации" тем способом, которым они это сделали. Это подразумевает, что такие провокационные действия британских кораблей не исключены и в будущем", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

"Однако членов правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Б.Джонсону или Д.Раабу - что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?", - заявил Попов.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Власти Великобритании сочли передвижения корабля законными.