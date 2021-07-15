Москва и Вашингтон будут сотрудничать по проблемам Арктики и парниковых газов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия и США будут сотрудничать по вопросам Арктики и ряду других климатических направлений, отбросив политические разногласия, сообщили "Интерфаксу" в аппарате специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

По итогам встречи в Москве спецпредставители президентов РФ и США по вопросам климата приняли совместное заявление о реагировании на климатические вызовы.

"Они будут работать вместе, а также с другими странами в целях активного содействия результативному проведению 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и "Группе двадцати", деятельность которой вносит вклад в успех вышеуказанного мероприятия. В дополнение к этому они будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике", - говорится в совместном заявлении, поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, спецпредставители готовы работать на двусторонней основе по ряду других вопросов. В частности, темы будут включать спутниковый мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов, леса и сельское хозяйство, Арктику и климат, включая черную сажу, уменьшение эмиссии парниковых газов, не связанных с углекислым газом, а также выбросы метана.

Стороны договорились обсуждать обновленные определяемые на национальном уровне вклады и долгосрочные стратегии развития в рамках Парижского соглашения, энергоэффективность, климатическое финансирование, природоориентированные решения, реализацию совместных климатических проектов.

"Советник президента РФ, специальный представитель главы российского государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев полагает, что Совместное заявление может стать прологом к наращиванию сотрудничества между Россией и США по климатическим вопросам", - заявили "Интерфаксу" в аппарате Эдельгериева.

"Стороны подтвердили желание детально обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, а также реализовывать конкретные климатические проекты. При этом разногласия по другим аспектам двусторонней повестки предлагается оставить за скобками", - отмечается в пресс-релизе.