Одного из богатейших бизнесменов Украины объявили в международный розыск

Владельца Ferrexpo Константина Жеваго ищут по делу о растрате средств банка "Финансы и Кредит"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Интерпол объявил в международный розыск бывшего депутата парламента Украины, бизнесмена Константина Жеваго по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

"27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец банка "Финансы и Кредит" организовал растрату $113 млн этого финансового учреждения", - сообщает пресс-служба ГБР.

По версии следствия, подконтрольная экс-депутату оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк выступил поручителем.

"После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - отмечает ГБР.

Генпрокуратура Украины сообщала об объявлении Жеваго в международный розыск еще в 2019 году, однако тогда представители бизнесмена опровергали эту информацию.

Как сообщалось ранее, ГБР подозревает Жеваго в причастности к расхищению средств его бывшего банка "Финансы и кредит", который к настоящему времени лишился лицензии и признан неплатежеспособным. Речь идет о преступной схеме по растрате 2,5 млрд гривен ($91,6 млн). Кроме того, Шевченковский районный суд Киева решил взыскать с Жеваго 1,539 млрд грн ($56,4 млн) в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности этого же банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования. Бизнесмен выступал поручителем по кредитным договорам банка и НБУ, но не выполнил взятые на себя обязательства.

Украинские следователи предъявили и другие претензии Жеваго, на этот раз из-за неточностей в декларации о доходах в период, когда он был депутатом парламента.

Ferrexpo усматривает в ситуации с Жеваго элементы политического преследования, сам бизнесмен все обвинения отвергает.

В марте 2021 года в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины от издания "Forbes Украина" Жеваго был третьим, его состояние оценивается в $2,1 млрд. Самый крупный его актив - компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

Ferrexpo - железорудная компания с активами на Украине.