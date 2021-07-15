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15% американских истребителей F-35 прекратили полеты из-за проблем с двигателями

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В общей сложности у 46 произведенных в Соединенных Штатах стелс-истребителей пятого поколения F-35 вскоре после принятия на вооружение вышли из строя двигатели, следует из данных Комитета по вооруженным силам Конгресса США.

Проблемы с двигателями зафиксированы у 41 истребителя F-35, поставленного для ВВС США, одного для Корпуса морской пехоты и одного для ВМС США, а также трех для стран-членов НАТО, в результате чего они прекратили полеты, сообщил на слушаниях в Конгрессе генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик.

По имеющимся данным, проблемы связаны с теплозащитным покрытием на лопатках ротора турбин, которые изнашиваются быстрее, чем ожидалось.

По состоянию на май 2021 года, ВВС США получили 283 истребителя пятого поколения F-35A, но из-за проблем с двигателями 15% из них не могут выполнять полеты.

США

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