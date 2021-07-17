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Вертолет Ми-2 упал в Николаевской области Украины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В результате падения и возгорания вертолета Ми-2 в Николаевской области Украины в субботу утром погибло два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 06.08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", - говорится в утренней сводке в субботу на сайте ведомства.

В 6.35 пожар на площади 6 кв. м был ликвидирован.

К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единиц техники ГСЧС.

Украина Ми-2 Николаевская область

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