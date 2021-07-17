Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Азербайджан получил от "Метровагонмаша" четыре поезда метро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ЗАО "Бакинский метрополитен" получил еще 20 вагонов в рамках контракта с российским ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу компаний ЗАО "Трансмашхолдинг", ТМХ).

"Метровагонмаш в конце июня отправил в Баку четыре поезда метро по пять вагонов каждый. Эти поезда получены Бакметрополитеном. В ближайшие дни в Наримановском электродепо будет проведена проверка поездов и их тестовое испытание, после чего они будут запущены на линию", - сообщили агентству "Интерфакс" в Бакметрополитене.

Таким образом, количество вагонов Бакинского метрополитена, отвечающих требованиям современных стандартов, достигнет 95.

Контракт с "Метровагомаш" на изготовление 60 современных вагонов метро в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 год и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 вагонов. В июне 2020 года Азербайджан получил первые 20 вагонов.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами.

В вагонах метро установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-ламп способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19.

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В настоящее время в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ.

Азербайджан

Новости

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Что случилось этой ночью: суббота, 17 июля

Первый случай заражения COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США

Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США

Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');