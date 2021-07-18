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Два человека погибли в результате перестрелки в Абхазии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии два человека погибли, еще один получил ранения в результате перестрелки в Новом микрорайоне Сухума.

Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, перестрелка произошла вечером в субботу у одного из магазинов района, в результате чего в больницу были доставлены три человека с огнестрельными ранениями.

"Два жителя Сухума скончались от полученных ран, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь третьего пострадавшего", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Для установления и задержания причастных к совершению преступления лиц, по приказу министра внутренних дел республики Дмитрия Дбара, по тревоге поднят личный состав органов внутренних дел. В Сухуме объявлен план-перехват.

Абхазия Сухум

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