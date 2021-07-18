Минздрав Белоруссии сообщил о жертвах после грозы в Минском районе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей, спрятавшихся под дерево. Об этом сообщает Минздрав Белоруссии.

"Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 г.р., решила спрятаться под деревом в грозу. К сожалению - в дерево попала молния. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как стабильное, средней степени тяжести. Трое молодых людей - в стабильно-тяжёлом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить здоровье пострадавших.

Днем 17 июля сильный ливень обрушился на несколько регионов республики.