Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Минздрав Белоруссии сообщил о жертвах после грозы в Минском районе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На озере в Стайках (Минский район) от удара молнии пострадали четверо молодых людей, спрятавшихся под дерево. Об этом сообщает Минздрав Белоруссии.

"Сегодня в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 г.р., решила спрятаться под деревом в грозу. К сожалению - в дерево попала молния. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как стабильное, средней степени тяжести. Трое молодых людей - в стабильно-тяжёлом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить здоровье пострадавших.

Днем 17 июля сильный ливень обрушился на несколько регионов республики.

Минздрав Белоруссии Белоруссия Минская область

Новости

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии

В Баку обвинения премьера Армении назвали абсолютной ложью

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');