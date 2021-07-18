В Португалии из-за забастовок отменили более 200 авиарейсов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Забастовка сотрудников аэропортов в Португалии вынудила отменить более 200 рейсов в субботу, сообщает Associated Press со ссылкой на португальские СМИ.

Португальская государственная телерадиокомпания RTP заявила, что только в Лиссабоне было отменено не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.

Забастовки из-за условий оплаты труда продлятся до воскресенья.