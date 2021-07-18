В техасском аквапарке произошла утечка химикатов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Более 60 человек прошли процедуру обеззараживания после от утечки химического вещества в аквапарке Six Flags Hurricane Harbor около Хьюстона (штат Техас), сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

В чем заключается процедура обеззараживания местные власти не объяснили. По последним данным, 26 человек отправлены в больницу, в том числе 3-летний ребенок в тяжелом состоянии. Управление пожарной охраны округа Харрис сообщило в своем твиттере, что оно расследует источник утечки в аквапарке за пределами Хьюстона.

"Пострадавшие люди испытывают незначительное раздражение кожи и/или вдыхания", - говорится в сообщении ведомства.

Аквапарк был закрыт на оставшуюся часть дня в качестве меры предосторожности, заявила пресс-секретарь парка Six Flags Сандра Дэниелс в своем заявлении.