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Порошенко принял участие во всеукраинском Зарваницком паломничестве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционном всеукраинском паломничестве в село Зарваница Тернопольской области.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности" в воскресенье, в богослужениях приняли участие несколько тысяч паломников со всей Украины. Архиерейскую литургию возглавил глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав. Паломничество было посвящено 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

"Прежде всего, очень хорошо, что зарваницкое паломничество стало возможным. Люди устали от отсутствия возможности прийти и помолиться Богу. И я молился за то, чтобы отошла пандемия, отошел кризис, и не мешала людям идти своей дорогой", - сказал Порошенко после богослужения.

В селе Зарваница находится комплекс церковных сооружений с Собором Зарваницкой Матери Божьей, в котором расположена чудотворная икона.

Петр Порошенко Украина

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