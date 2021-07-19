В Пакистане в ДТП погибли 30 человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане на трассе в провинции Пенджаб столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 30 человек и еще больше сорока получили травмы, пишет газета Dawn со ссылкой на главврача больницы, куда доставили пострадавших.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид выразил соболезнования семьям погибших, многие из которых ехали домой отмечать Курбан-Байрам.