В Пакистане в ДТП погибли 30 человек
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Пакистане на трассе в провинции Пенджаб столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 30 человек и еще больше сорока получили травмы, пишет газета Dawn со ссылкой на главврача больницы, куда доставили пострадавших.
Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Глава МВД Пакистана Шейх Рашид выразил соболезнования семьям погибших, многие из которых ехали домой отмечать Курбан-Байрам.
Saddest news.— Saeed Sangri (@Sangrisaeed) July 19, 2021
RIP 30 labourers killed & 40 injured in bus & trailer collision near Dera Ghazi khan. Govt must compensate families. Mola Reham karen pic.twitter.com/nRwn7LVpe2