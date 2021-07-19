В Мумбаи из-за ливней и оползней погиб 31 человек

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В городе Мумбаи, который считается финансовой столицей Индии, из-за оползней, вызванных прошедшими в воскресенье вечером проливными дождями, погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает в понедельник CNN.

Так, в пригороде Мумбаи Чембур погиб 21 человек, в пригороде Вихроли - еще 10. Спасательная операция в городе продолжалась всю ночь.

За сутки в аэропорту Мумбаи выпало более 250 миллиметров осадков. Ливневые потоки вызвали оползни, которые повредили дома, машины и разрушили целые районы. Кроме того, в городе затопило водоочистной комплекс, что привело к проблемам с водоснабжением.

Ожидается, что в отдельных местах сильные дожди продолжатся. Сезон муссонных дождей в Мумбаи длится с июля по сентябрь, в эти месяцы ливни часто вызывают обрушение зданий, особенно в бедных районах города, где расположены незаконно или плохо построенные дома.

Согласно исследованию Национального центра биотехнологической информации, с 1950 по 2015 год в центральной Индии число экстремально сильных дождей увеличилось втрое.