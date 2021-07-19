В Киеве за сорок минут выпало 80% месячной нормы осадков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В некоторых районах Киева во время мощного ливня в понедельник менее чем за час выпало до 80% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По уточненным данным Гидрометцентра, в результате аномального ливня в Киеве за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Уровень поверхностных вод из-за непогоды достигал отметки в 30-60 мм (в зависимости от района) при месячной норме осадков для июля на территории Киева в 75 мм. Поэтому канализационная система столицы была физически не в состоянии вобрать в себя такое количество воды", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дополнительные проблемы создавали и подземные реки - Лыбидь, Сырец, Почайна, Клов, уровень воды в которых резко поднялся.

Из-за непогоды повалило деревья, затопило улицы, местами было повреждено дорожное покрытие.

Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" некоторое время оставались закрытыми на вход и выход пассажиров из-за попадания воды в кассовые залы. По состоянию на 15:30 ликвидировано 95% подтоплений.