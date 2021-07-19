В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Марбелье - городе в испанской Андалусии - машина выехала на тротуар и врезалась в летнюю террасу бара, на которой в этот момент было много посетителей.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные полиции, водителя уже задержали, ведется расследование. Между тем представитель одного из кафе, расположенных по соседству, рассказал, что машина двигалась зигзагом, сметая все на своем пути.

Местное издание Marbella24Horas сообщает, что пострадали по меньшей мере девять человек, двое получили тяжелые травмы. Также в сообщении говорится, что водитель - испанец в возрасте около 30 лет, на момент аварии он был трезв.