Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:22Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 418 205+420 400

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана был осуществлен пуск двух ракет.

"Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", вторая упала на открытой местности на территории Израиля", - говорится в сообщении военных в твиттере.

"Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах", - подчеркнула армия.

Ранее она сообщила о том, что на севере страны прозвучали сирены, предупреждающие об опасности.

Израиль Ливан

Новости

Посольство РФ назвало развертывание США гиперзвуковых ракет в Европе "дестабилизирующим шагом"

Посольство РФ назвало развертывание США гиперзвуковых ракет в Европе "дестабилизирующим шагом"

Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек

Теракт в Багдаде унес жизни 30 человек
Пандемия коронавируса

Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Канада откроет границы для вакцинированных туристов 7 сентября

Адвокат Виктора Бабарико встретилась с подзащитным в колонии

Пандемия коронавируса

Во Франции началась четвертая волна пандемии COVID-19

Во Франции началась четвертая волна пандемии COVID-19

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран НАТО

В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');