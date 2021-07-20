SEC разоблачила семью аферистов, завлекавших инвесторов фейками о суперкомпьютере

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась временной приостановки деятельности 86-летней Джой Ковар и ее 54-летнего сына Брента Ковара, а также компании, через которую они привлекали инвестиции, обещая вкладывать их в ценные бумаги и криптовалюты на основе рекомендаций "суперкомпьютера с искусственным интеллектом".

Их активы заморожены.

Как установила SEC, с мая 2018 года Джой и Брент Ковары привлекли в Profit Connect Wealth Services Inc. от не менее 277 розничных инвесторов в общей сложности более $12 млн. Они говорили, что суперкомпьютер их компании стабильно генерирует огромные доходы, и это позволяет им гарантировать инвесторам фиксированную доходность вложений в 20-30% в год с ежемесячным начислением процентов.

По данным регулятора, средства инвесторов не использовались ни для торговли ценными бумагами, ни для покупки криптовалют, ни для каких-либо других целей, заявленных Profit Connect. Эти деньги тратились на продвижение мошеннической схемы, а также выплат ее начальным инвесторам. Кроме того, несколько миллионов долларов было переведено на персональный банковский счет Джой Ковар.

"Мошенники ориентировались на инвесторов, которые искали безопасные продукты для создания накоплений на пенсию или образование детей, давая обещание вернуть им деньги наряду с обещаниями добиться феноменальных результатов с помощью мнимого "суперкомпьютера", - отмечает директор офиса SEC в Лос-Анджелесе Мишель Уэйн Лэйн. - Инвесторам следует избегать частных лиц и фирм, обещающих гарантированные двузначные доходы при отсутствии рисков потерь".

Слушания суда по делу матери и сына Ковар, инициированные SEC, пройдут 26 июля. В ходе слушаний, в частности, должен решиться вопрос о том, кто будет распоряжаться средствами Profit Connect.