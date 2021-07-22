Человек погиб при взрыве на рынке в Газе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Газе на рынке произошел мощный взрыв на городском рынке "Аль-Завийя", погиб один человек и еще несколько получили травмы, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на палестинские СМИ.

Первоначально сообщалось, что там взорвался газовый баллон. Власти выясняют обстоятельства случившегося.

В районе взрыва было сильное задымление.