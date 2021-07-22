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Военный самолет США провел очередную разведку у южных рубежей РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский разведывательный самолет в четверг совершил очередной многочасовой полет вблизи Черноморских границ России. Это следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их данным, самолет разведки и целеуказания Армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, в течение более шести с половиной часов выполнял задание вблизи Крыма и Краснодарского края, находясь в международном воздушном пространстве над Черным морем. Он также совершил пролеты вдоль побережья Абхазии.

20 июля были зафиксированы полеты у границ России на Черном море самолета Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, самолета радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II и стратегического разведывательного беспилотника ВВС США RQ-4A Global Hawk, который затем совершил пролеты вдоль линии разграничения в Донбассе.

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