Сбой произошел в работе сайтов крупных компаний и французских СМИ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пользователи по всему миру в течение часа не могли зайти на сайты нескольких крупных компаний, в том числе Airbnb, Steam и PlayStation Network, сообщают западные СМИ.

Сбой также произошел в работе сайтов некоторых французских СМИ, среди которых - газета Le Figaro, Le Parisien и Liberation.

По информации ряда СМИ, проблемы с доступом к сайтам вызваны сбоем у поставщика услуг по акселерации веб-сайтов Akamai, магазина fnac.com.

К настоящему моменту большинство затронутых сбоями сайтов восстановили свою работу.