С 2022 года банки и магазины Белоруссии будут обязаны принимать карты "Мир"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Для банков и магазинов Белоруссии с 1 января 2022 года устанавливается обязанность по приему платежных карт "Мир", сообщили в пресс-службе Нацбанка республики в пятницу.

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры".

"В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы БЕЛКАРТ и платежной системы "Мир" для банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания", - говорится в сообщении.

С 1 января 2023 года карты "Мир" должны будут принимать банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга.