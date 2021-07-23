Mercedes-Benz купил производителя электродвигателей YASA

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап YASA, который выпускает электродвигатели для спортивных машин. В Mercedes-Benz считают, что сделка позволит компании укрепить свои технологии в преддверии перехода на выпуск исключительно электромобилей.

Условия сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, не разглашаются. Но, как отмечает газета Financial Times, по итогам последнего раунда финансирования в 2019 году YASA была оценена в 100 млн фунтов стерлингов (около $137 млн).

YASA, которая вышла из Оксфордского университета в 2009 году, уже два года сотрудничает с Mercedes. Среди ее клиентов - Ferrari и другие известные бренды. Теперь онаа будет поставлять двигатели для ряда новых моделей электромобилей в линейке Mercedes-AMG.

По словам главы подразделения Mercedes-AMG Филиппа Шимера, технологии YASA позволят этой модельной линейке "быть на шаг впереди конкурентов".

О приобретении YASA было объявлено на презентации обновленной стратегии развития Mercedes-Benz.

В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.

"Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут исключительно на электромобили", - сказал главный исполнительный директор Daimler и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Акции Daimler на торгах в пятницу дорожают на 4,5%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла на 86,7%, в то время как германский фондовый индекс DAX прибавил около 22%.