Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Mercedes-Benz купил производителя электродвигателей YASA

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап YASA, который выпускает электродвигатели для спортивных машин. В Mercedes-Benz считают, что сделка позволит компании укрепить свои технологии в преддверии перехода на выпуск исключительно электромобилей.

Условия сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, не разглашаются. Но, как отмечает газета Financial Times, по итогам последнего раунда финансирования в 2019 году YASA была оценена в 100 млн фунтов стерлингов (около $137 млн).

YASA, которая вышла из Оксфордского университета в 2009 году, уже два года сотрудничает с Mercedes. Среди ее клиентов - Ferrari и другие известные бренды. Теперь онаа будет поставлять двигатели для ряда новых моделей электромобилей в линейке Mercedes-AMG.

По словам главы подразделения Mercedes-AMG Филиппа Шимера, технологии YASA позволят этой модельной линейке "быть на шаг впереди конкурентов".

О приобретении YASA было объявлено на презентации обновленной стратегии развития Mercedes-Benz.

В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.

"Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут исключительно на электромобили", - сказал главный исполнительный директор Daimler и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Акции Daimler на торгах в пятницу дорожают на 4,5%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла на 86,7%, в то время как германский фондовый индекс DAX прибавил около 22%.

YASA Mercedes-Benz Daimler Германия Велоикобритания Ола Каллениус

Новости
Олимпиада-2020

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за COVID
Олимпиада-2020

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Церемония открытия Олимпиады. Онлайн

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Более 50 человек погибли из-за наводнения в китайской провинции Хэнань

Астрономы впервые наблюдали кольцо экзопланеты, которое формирует спутники

В Белоруссии ликвидировали больше десятка неправительственных организаций

Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 192,5 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Премьер-министр Японии обсудил с главой Pfizer поставки вакцин в страну

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июля

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"

Сенатор Круз будет добиваться введения санкций против "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');