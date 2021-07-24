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Байден пообещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани подтвердил готовность продолжить поддержку афганским силам безопасности, на эти цели в 2022 финансовом году администрация запросила у Конгресса $3,3 млрд.

"Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку афганским силам безопасности в сфере самообороны", - сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что на 2022 финансовый год у Конгресса на эти цели запрошено $3,3 млрд. Из них приоритетными являются: $1 млрд на обеспечение ВВС Афганистана, $1 млрд - на снабжение афганских сил топливом, боеприпасами и запасными частями, $700 млн - на выплаты заработной платы афганским военнослужащим. Президент также запросил у Конгресса дополнительно $364 миллиона долларов на развитие и другую негуманитарную помощь Афганистану по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, отметил Белый дом.

Байден и Гани "согласились с тем, что нынешнее наступление талибов (террористическое движение "Талибан", запрещено в РФ) прямо противоречит заявлениям движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении.

Белый дом подчеркнул, что лидеры обсудили важность объединения афганцев для поддержки общих интересов и продолжение дипломатического участия в достижении справедливого политического урегулирования в стране.

США Джо Байден Афганиста Ашраф Гани Белый дом

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