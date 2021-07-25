Ливень спровоцировал подтопления в Лондоне

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Некоторые районы Лондона оказались затоплены из-за мощного ливня, накрывшего столицу Великобритании в воскресенье.

Как передает телеканал BBC News, службы получили около трехсот сигналов, в основном о затопленных дорогах и подтоплениях в домах. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно автомобильные пробки из-за воды, скопившейся на проезжей части, а также огромные лужи на первых этажах магазинов.

Некоторым водителям потребовалась помощь на дорогах. Как передает The Independent, в городе Вустер-Парк в лондонском боро Саттон спасателям пришлось на лодке вызволять из машин людей, которые оказались в водной ловушке под мостом.

Предупреждение о ливнях с грозами действует на территории большей части юго-восточной Англии.