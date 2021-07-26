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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории залива Томини в 190 км юго-западнее города Горонтало (о.Сулавеси) в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:52 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 30 км от побережья острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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