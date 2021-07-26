Москва заявила о попытках Запада разорвать связи России и стран СНГ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон оказывает давление на страны Содружества независимых государств с целью разорвать их связи с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

"Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт", - отметил он.

По словам Нургалиева, в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется "задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами".