Arianespace выведет на орбиту два коммерческих спутника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская компания Arianespace 31 июля с помощью ракеты Ariane-5 выведет на геопереходную орбиту Земли два коммерческих спутника. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.

В рамках полета ракета должна вывести на орбиту спутники Star One D2 и Eutelsat Quantum общей массой более 10 кг. Старт запланирован с космодрома Куру ориентировочно в 01:30 по Москве.

Этот запуск станет шестым по счету для компании и первым для ракеты Ariane-5 в этом году.