Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Arianespace выведет на орбиту два коммерческих спутника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская компания Arianespace 31 июля с помощью ракеты Ariane-5 выведет на геопереходную орбиту Земли два коммерческих спутника. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.

В рамках полета ракета должна вывести на орбиту спутники Star One D2 и Eutelsat Quantum общей массой более 10 кг. Старт запланирован с космодрома Куру ориентировочно в 01:30 по Москве.

Этот запуск станет шестым по счету для компании и первым для ракеты Ariane-5 в этом году.

Arianespace Ariane-5

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Пандемия коронавируса

Венгрия со вторника откроется для российских туристов с прививкой

Власти Белоруссии решили добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 194 млн человек

Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июля

Командующий войсками ЦВО посетил Таджикистан

Пандемия коронавируса

США поставили Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna

США поставили Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');