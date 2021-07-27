Лесные пожары разгорелись к северу от Афин

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Природные пожары бушуют в районе населенного пункта Стамата к северу от Афин, сообщает газета Kathimerini.

В борьбе с огнем задействованы, в частности, четыре самолета и пять вертолетов. Однако ситуация осложняется сильным ветром, порывы которого ускоряют распространение огня.

По данным местных пожарных служб, пламя приблизилось к жилым районам.

Лесные пожары также зафиксированы близ населенного пункта Вирон к юго-востоку от греческой столицы.

Пока данных о пострадавших не поступало.