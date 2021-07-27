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Instagram усилит меры защиты подростков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook Inc., усилит меры защиты подростков, в том числе за счет ограничения рекламы и нежелательных контактов несовершеннолетних со взрослыми.

Так, аккаунты всех пользователей в возрасте до 16 лет (до 18 лет в некоторых странах) будут по умолчанию закрытыми, говорится в блоге Instagram.

По словам Карины Ньютон, отвечающей в Instagram за публичную политику, такое решение связано с тем, что юные пользователи социальной сети могут оказаться не готовыми к той публичности, которую несет в себе использование Instagram.

Есть серьезные причины, по которым подростки захотят открыть свой аккаунт, отметила Ньютон. Такая возможность будет. Однако проведенное Instagram исследование показывает, что 80% тинейджеров, скорее всего, оставят аккаунты закрытыми.

Среди других изменений, планируемых Facebook, - ограничение доступа к подросткам для рекламодателей и взрослых пользователей. Так, рекламодатели не смогут напрямую предлагать пользователям до 18 лет рекламу продукции индустрии красоты, фитнеса и алкогольной продукции.

Изменения вступят в силу уже на этой неделе, говорится в блоге.

Facebook заявил, что продолжит работу над версией Instagram для пользователей младше 13 лет. В марте этого года американские законодатели раскритиковали исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга за этот план. По их мнению, подростки могут использовать такое приложение как потенциальную платформу для буллинга.

Instagram Facebook

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