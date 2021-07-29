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Более 120 человек оказались изолированы из-за схода оползней в Японии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 120 человек в центральной японской префектуре Фукуи оказались заблокированы из-за схода оползней, вызванных ливнями, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, оползни в горных поселках Отани и Такасу разрушили дороги. В общей сложности 61 домашнее хозяйство и 121 человек оказались изолированными.

В городе Фукуи сильные ливни привели к затоплению дорог. В некоторых местах уровень воды достигает 10 сантиметров. Местные власти утром 29 июля издали приказ об эвакуации около 64 тыс. человек в 16 районах.

Метеорологическое агентство Японии прогнозирует до 150 мм осадков в префектуре Фукуи в течение 24 часов, а также до 100 мм осадков в соседних префектурах Тояма и Исикава.

Япония

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