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Rocket Lab вывела на орбиту спутник Минобороны США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab вывела на орбиту Земли спутник для нужд министерства обороны США с помощью ракеты-носителя Electron, следует из трансляции компании.

Ракета была запущена в 9:00 по Москве с космодрома Rocket Lab Launch Complex 1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник был выведен на орбиту в 9:53.

Этот запуск стал 21-м для Electron и вторым в рамках программы космических испытаний Минобороны США. Предполагается, что спутник будет использоваться для разведывательных и наблюдательных целей. Аналогичный спутник был запущен в мае 2019 года.

В мае 2021 года запуск Electron с двумя мониторинговыми спутниками для BlackSky оказался неудачным – при отделении первой ступени двигатель второй ступени заглох.

США Rocket Lab Electron

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