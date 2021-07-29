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На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
Фото: Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Коллаборация одного из экспериментов Большого адронного коллайдера, LHCb (CERN, ЦЕРН, Европейская организация по ядерным исследованиям), в которую входят и новосибирские физики, объявила об открытии новой частицы – экзотического тетракварка. Об этом сообщает Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ, Новосибирск). Результаты также опубликованы на сайте ЦЕРН.

"Частица сильно выделяется среди собратьев и представляет собой новую форму материи. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков", - говорится в сообщении.

Частица имеет положительный заряд (+1) и массу приблизительно 3,875 ГэВ (один гигаэлектронвольт – это 1 млрд электронвольт).

Отмечается, что частица является рекордсменом-долгожителем – время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.

Тетракварк – это экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. Экзотическими тетракварки называют, потому что изначально считалось, что адроны могут состоять или из пары кварк-антикварк (такой адрон называется мезоном), или из трех кварков (в этом случае адрон называется барионом; барионами являются, например, протон или нейтрон).

"Барионов и мезонов известно много, и они хорошо изучены. Однако более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – тетракварки и пентакварки. На данный момент экспериментально уже обнаружено 4 пентакварка и около 20 тетракварков", - отмечается в сообщении.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) - один из детекторов Большого адронного коллайдера, всего на LHC с начала работы коллайдера открыто 62 новые элементарные частицы.

В эксперименте LHCb участвуют пять человек из ИЯФ и Новосибирского госуниверситета.

Кварк – фундаментальная частица, не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами. Очарованными называются кварки с положительным зарядом, равным двум третям элементарного электрического заряда и массой 1,25 ГэВ, они занимают третье место по массе среди кварков.

Большой адронный коллайдер Институт ядерной физики имени Будкера

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