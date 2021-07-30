Кандидата в канцлеры от партии Меркель Лашета уличили в плагиате

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Очередной скандал с обвинениями в плагиате разгорелся в Германии - на этот раз в заимствовании чужих абзацев для собственной книги уличили кандидата в канцлеры от партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Армина Лашета.

В 2009 году Лашет опубликовал книгу "Республика на подъеме. Иммиграция как шанс". Таблоид Bild отмечает, что в книге он списал "минимум один абзац". Лашет уже подтвердил это предположение.

"Минимум один правообладатель использованного в книге материала не был указан ни в тексте, ни в источниках", - сказал Лашет агентству Dpa. При этом он извинился перед читателями и перед избирателями.

"За это я хочу попросить прощения, потому что тщательная работа при подготовке текстов и внимание к правообладателям для меня - вопрос уважения к другим авторам", - заявил он. По его словам, для того, чтобы выяснить, есть ли в книге другие ошибки, он предпримет проверку текста.

Перед этим в твиттере пользователи указали на возможные параллели между абзацем в книге Лашета и публикацией специалиста по консалтингу Карстена Вайценеггера 2008 года.

Ранее в плагиате уже обвинили другого немецкого политика, кандидата в канцлеры от "Зеленых" Анналену Бэрбок.