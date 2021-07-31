Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Ariane 5 стартовала на орбиту с первым в мире перепрограммируемым спутником связи

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 стартовала на геостационарную переходную орбиту с европейским спутником Eutelsat Quantum и бразильским спутниками Star One D2, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени (в субботу в 00:00 мск).

Примерно через 36,5 минут два космических аппарата после отделения от второй ступени ракеты должны быть выведены на орбиту.

Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.

Его приемная антенна работает с электронным управлением в Ku-диапазоне с восемью независимыми реконфигурируемыми лучами. Это позволяет оператору перенастраивать радиочастотные лучи в зоне покрытия, обеспечивая беспрецедентную гибкость в работе мультимедийных и радиовещательных служб. Схема применима как к каждому конкретному лучу, так и к нескольким одновременно, и включает до нескольких десятков предварительно запрограммированных конфигураций каждого луча.

Антенна также может снижать возможные помехи - умышленные или случайные - за счет ее способности определить их геолокацию.

Инновационная технология дополняет линейку полностью цифровой полезной нагрузки нового поколения, обеспечивающей высокий уровень кастомизации и гибкости. Спутник обладает беспрецедентным уровнем перепрограммирования покрытия, частоты и мощности аппарата на орбите и позволит провести полную перенастройку параметров, включая положение аппарата на орбите.

Спутник массой 3,5 тонны разработан совместно Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и компанией Airbus Defence and Space. Предполагаемый срок его эксплуатации - 15 лет.

Космический аппарат Star One D2 создала американская компания Maxar для бразильского оператора Embratel. Он расширит доступ к широкополосному интернету и телекоммуникационным услугам в ряде районов Центральной и Южной Америки.

Спутники будут размещены на геостационарной орбите с апогеем 35,7 тыс. км и перигеем 250 км.

Общий вес полезной нагрузки, которую выводит на орбиту тяжелая ракета-носитель Ariane 5 достигает более 10,5 тонн.

Этот запуск стал шестым по счету для компании Arianespace и первым для ракеты Ariane 5 в текущем году. В настоящее время Ariane 5 является основной ракетой Европейского космического агентства.

Ariane 5 Arianespace Eutelsat QuantumStar One D2

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 июля

При нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин Румынии

Пандемия коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');