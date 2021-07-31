Ariane 5 стартовала на орбиту с первым в мире перепрограммируемым спутником связи

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 стартовала на геостационарную переходную орбиту с европейским спутником Eutelsat Quantum и бразильским спутниками Star One D2, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени (в субботу в 00:00 мск).

Примерно через 36,5 минут два космических аппарата после отделения от второй ступени ракеты должны быть выведены на орбиту.

Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.

Его приемная антенна работает с электронным управлением в Ku-диапазоне с восемью независимыми реконфигурируемыми лучами. Это позволяет оператору перенастраивать радиочастотные лучи в зоне покрытия, обеспечивая беспрецедентную гибкость в работе мультимедийных и радиовещательных служб. Схема применима как к каждому конкретному лучу, так и к нескольким одновременно, и включает до нескольких десятков предварительно запрограммированных конфигураций каждого луча.

Антенна также может снижать возможные помехи - умышленные или случайные - за счет ее способности определить их геолокацию.

Инновационная технология дополняет линейку полностью цифровой полезной нагрузки нового поколения, обеспечивающей высокий уровень кастомизации и гибкости. Спутник обладает беспрецедентным уровнем перепрограммирования покрытия, частоты и мощности аппарата на орбите и позволит провести полную перенастройку параметров, включая положение аппарата на орбите.

Спутник массой 3,5 тонны разработан совместно Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat и компанией Airbus Defence and Space. Предполагаемый срок его эксплуатации - 15 лет.

Космический аппарат Star One D2 создала американская компания Maxar для бразильского оператора Embratel. Он расширит доступ к широкополосному интернету и телекоммуникационным услугам в ряде районов Центральной и Южной Америки.

Спутники будут размещены на геостационарной орбите с апогеем 35,7 тыс. км и перигеем 250 км.

Общий вес полезной нагрузки, которую выводит на орбиту тяжелая ракета-носитель Ariane 5 достигает более 10,5 тонн.

Этот запуск стал шестым по счету для компании Arianespace и первым для ракеты Ariane 5 в текущем году. В настоящее время Ariane 5 является основной ракетой Европейского космического агентства.