Российские военные примут участие в военном параде в Мексике

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие почетного караула Преображенского полка Западного военного округа будут участвовать в мексиканском военном параде, сообщили в субботу в пресс-службе ЗВО.

"Почетный караул покорит сердца мексиканцев где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, россияне уже в десятый раз принимают участие в мексиканских военных парадах.

Кроме того, военнослужащие почетного караула Преображенского полка ЗВО посетят Южную Осетию, где проведут занятия по обмену опытом.

По данным штаба ЗВО, военные также отправятся в Словению для участия в церемонии торжественного возложения цветов по случаю 105-летия возведения у перевала Вршич русской часовни в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны, а также возле памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн.