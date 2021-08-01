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Офицеры Индии и КНР обсудили ситуацию на границе двух стран

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Высшие офицеры армий Индии и КНР встретились 31 июля для обсуждения ситуации с отводом войск двух стран из приграничных территорий. Об этом сообщает Associated Press.

Встреча прошла на китайской стороне области Ладакх. Ожидается, что 1 августа стороны выступят с совместным заявлением по ее итогам. Совещание военных стало 12-м по счету.

Китай и Индия начали синхронный отвод войск на приграничной территории у озера Пангонг-Цо в феврале этого года.

До этого в очередном боестолкновении на индийско-китайской границе в конце января пострадали и индийские, и китайские военные.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

Индия Китай

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