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Пентагон закрыли из-за стрельбы неподалеку

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне комплекс Министерства обороны США временно закрыли в связи со стрельбой у станции метро неподалеку. О локдауне сообщила служба безопасности Пентагона и попросила по возможности избегать окрестностей комплекса.

По данным АР, утром во вторник неизвестный обстрелял автобусную остановку рядом с ближайшей к Пентагону станцией метро. При стрельбе пострадал по меньшей мере один человек, утверждают два анонимных источника агентства.

Корреспондент агентства, находившийся рядом с Пентагоном, слышал множество выстрелов, затем еще один после паузы. Еще один сотрудник АР слышал, как полицейские кричали о "стрелкЕ".

Поезда метро, по распоряжению полиции, проезжают станцию метро транспортного узла Пентагона без остановок.

Пентагон Вашингтон США

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